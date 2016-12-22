Владимир Путин частично снял санкции с Турции и облегчил визовый режим

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых экономических мер в отношении Турции. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Указ снимает ограничения на наем турецких граждан и работу турецких фирм в России, а также расширяет список категорий турецких граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию. Российская виза отныне не понадобится дипломатам и членам их семей, гражданам Турции, которые приезжают в Россию в краткосрочные командировки, а также пилотам и членам экипажей самолетов.

Россия ввела экономические санкции в отношении Турции, после того как турецкие ВВС сбили российский Су-24, выполнявший боевое задание в Сирии. Указ «о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» вводил ограничения на работу ряда турецких фирм и запрещал российским работодателям нанимать на работу граждан Турции с января 2016 года, а также вводил запрет или ограничение на ввоз в Россию ряда категорий товаров. ​

В начале мая 2017 года Путин и Эрдоган договорились снять ограничительные меры. Совместное заявление о снятии взаимных ограничений в торговле было подписано Эрдоганом и Путиным 22 мая в Стамбуле, однако эмбарго на поставку турецких помидоров в Россию осталось в силе — президент России объяснил необходимость сохранения запрета на их ввоз интересами российских сельхозпроизводителей.

Путин и Эрдоган не договорились только о помидорах

Послабление визового режима с Турцией также обсуждалось на этой встрече. Путин тогда допустил, что будут отменены российские визы для тех категорий турецких граждан, которые часто приезжают в Россию по работе, однако отметил, что полной отмены визового режима не будет из-за угрозы терактов.