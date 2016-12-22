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Захарова попросила Кадырова устроить финскому журналисту поездку в Чечню
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12:43
Захарова попросила Кадырова устроить финскому журналисту поездку в Чечню

Представитель МИД России Мария Захарова попросила главу Чечни Рамзана Кадырова провести экскурсию для финского тележурналиста Эркка Микконен​а, чтобы тот сделал репортаж по ситуации с чеченскими геями. Об этом сообщил корреспондент РБК с брифинга министерства.

Таким образом Захарова ответила на просьбу к ней журналиста прокомментировать «тему с чеченскими геями», так как «в Европе очень обеспокоены этой ситуацией». Также Микконен поинтересовался, не повлияет ли это (ситуация с геями) на «двусторонние отношения России и Европы».

«МИД занимается внешней политикой, когда вы (обращаясь к журналисту. — РБК) находитесь на территории России и задаете в МИДе такие вопросы, это политизирование темы. У вас есть аккредитация, поэтому вы можете приехать в Чечню и собрать материал для вашего расследования», — ответила журналисту представительница российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, представительница МИДа посоветовала журналисту «определиться», хочет ли он «получить достоверную информацию или оперировать слухами». «Никаких шуток, мы занимаемся вами и отправкой вас в Чечню», — подытожила она.

«Новая газета» 1 апреля опубликовала расследование о массовых задержаниях геев в Чечне. По информации издания, там были задержаны 100 подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным газеты, троих подозреваемых в гомосексуализме убили.

Кремль ответил, что не располагает информацией о притеснении геев в Чечне.

Радиостанция France International сообщила ​3 мая о письме Сергею Лаврову от глав МИДов Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции. Они заявили об обеспокоенности ситуацией с правами геев в Чечне и угрозами в адрес журналистов.

По словам Марии Захаровой, письмо в ведомство не поступало. Она назвала это сообщение «очередной информационной кампанией».

После встречи с президентом России Владимиром Путиным 29 мая французский лидер Эмманюэль Макрон рассказал об обсуждении с Путиным вопроса о положении чеченских геев. По его словам, они условились «регулярно отслеживать ситуацию вместе».

После этого Рамзан Кадыров пригласил президента Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель ​лично посетить Чечню и разобраться, в чем «истина», а не обвинять российские СМИ в клевете. 

Теги
Финляндия, журналист, Рамзан Кадыров, Мария Захарова, репортаж, геи в Чечне, чеченские геи
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