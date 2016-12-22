Власти Петербурга предостерегли горожан от участия в протестных акциях

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга разработал памятку, которая предостерегает горожан от участия в несанкционированных акциях протеста. Она была опубликована на сайте комитета.
Памятка носит название «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой — не ведись на провокации». В ней власти Петербурга обращаются к жителям города на «ты». Они призывают «прежде всего, принять к сведению», что мероприятие должно быть согласовано с «соответствующими органами исполнительной власти».
В памятке также отмечается, что протестный митинг и народный сход — «это не массовое гуляние или флэшмоб». Там добавили, что акция протеста — «мероприятие с повышенной степенью опасности». «Для любой акции протеста характерна идея противостояния ее участников и тех, против кого она направлена — чиновников, органа власти, полиции», — сообщают авторы памятки.
По мнению властей, у человека, участвующего в массовом протестном мероприятии, «способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает — срабатывает так называемая «психология толпы». Чиновники также считают, что «обезличенность толпы порождает в человеке ложную уверенность отсутствия личной ответственности за происходящее».
В памятке власти также напомнили о правах участников, а также штрафах и других санкциях, грозящих за нарушение правил пикетирования и проведения публичных мероприятий.
Агентство «Интерфакс» отмечает, что социальная реклама с аналогичными призывами появилась на улицах Петербурга.
Ближайшая массовая акция протеста в Петербурге планируется 12 июня. Организаторы подали в Смольный уведомление о проведении митинга на Марсовом поле, отмечает агентство.