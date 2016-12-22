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Власти Петербурга предостерегли горожан от участия в протестных акциях
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12:00
Власти Петербурга предостерегли горожан от участия в протестных акциях

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга разработал памятку, которая предостерегает горожан от участия в несанкционированных акциях протеста. Она была опубликована на сайте комитета.

Памятка носит название «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой — не ведись на провокации». В ней власти Петербурга обращаются к жителям города на «ты». Они призывают «прежде всего, принять к сведению», что мероприятие должно быть согласовано с «соответствующими органами исполнительной власти».​

В памятке также отмечается, что ​протестный митинг и народный сход — «это не массовое гуляние или флэшмоб». Там добавили, что акция протеста — «мероприятие с повышенной степенью опасности». «Для любой акции протеста характерна идея противостояния ее участников и тех, против кого она направлена — чиновников, органа власти, полиции», — сообщают авторы памятки.

По мнению властей, у человека, участвующего в массовом протестном мероприятии, «способность к объективному восприятию реальности нередко ослабевает — срабатывает так называемая «психология толпы». Чиновники также считают, что «обезличенность толпы порождает в человеке ложную уверенность отсутствия личной ответственности за происходящее».

В памятке власти также напомнили о правах участников, а также штрафах и других санкциях, грозящих за нарушение правил пикетирования и проведения публичных мероприятий.

Агентство «Интерфакс» отмечает, что социальная реклама с аналогичными призывами появилась на улицах Петербурга.

​Ближайшая массовая акция протеста в Петербурге планируется 12 июня. Организаторы подали в Смольный уведомление о проведении митинга на Марсовом поле, отмечает агентство. 

Теги
Петербург, акции протеста
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