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Экс-акционера «ВКонтакте» допросили по делу о коррупции в МВД Израиля
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11:43
Экс-акционера «ВКонтакте» допросили по делу о коррупции в МВД Израиля

Полиция допросила миллиардера Михаила Мирилашвили и его сына Вячеслава Мирилашвили (№ 103 в рейтинге Forbes, состояние: $950 млн) по делу о коррупции в МВД Израиля, об этом сообщает издание Haaretz.

По этой информации, речь идет о расследовании в отношении министра внутренних дел Израиля, лидера партии ШАС (израильская ультра-религиозная политическая партия), Арье Дери. Во время допроса, отмечает издание, следователей интересовали связи Мирилашвили и других бизнесменов с деятельностью Дери и руководством партии ШАС. Никакой конкретной информации о содержании допросов нет, однако известно, что, помимо прочего, следователи задавали вопросы о социальной сети «ВКонтакте», совладельцем которой до 2013 года являлся Вячеслав Мирилашвили.

Представители Михаила Мирилашвили подтвердили факт допроса, но о его содержании не рассказали. «После короткого допроса Михаил вернулся домой без каких-либо ограничительных условий», — заявил представитель бизнесмена.

До этого в течение 11 часов полиция Израиля допрашивала министра Арье Дери и его жену Яффу Дери. Политика подозревают в финансовых махинациях, среди которых отмывание средств, мошенничество, хищение в особо крупных размерах. По версии следствия, Дери зарегистрировал некоммерческую организацию, на счета которой переводил крупные суммы денег. При этом сотрудниками организации являлись члены семьи Дери, а управляющей — его жена.

До апреля 2013 года Мирилашвили и Льву Левиеву принадлежало 40% и 8% акций «ВКонтакте», затем они продали свои доли фонду United Capital Partners Ильи Щербовича. По данным журнала Forbes, партнеры надеялись выручить за свою долю в сети $1,5 млрд, сами они не разглашали объем сделки. После выхода Мирилашвили и Левиева из числа акционеров в соцсети разгорелся корпоративный конфликт, в результате которого основатель и первый гендиректор «ВКонтакте» Павел Дуров отошел от управления компанией, продав свою долю в соцсети (12%) гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину. Таврин впоследствии продал 12% «ВКонтакте» Mail.Ru Group. 

Теги
коррупция, Израиль, Михаил Мирилашвили
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