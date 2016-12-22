ВЦИОМ рассказал о курящем по пачке в день каждом пятом россиянине

В России каждый пятый, а именно 20% граждан, выкуривают по пачке или более сигарет в день. Об этом сообщается в пресс-релизе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившем в РБК.

Согласно данным социологов, за год интенсивность потребления табака не изменилась. Четверть россиян, а именно 25%, рассказали, что стали курить меньше, а 14% отметили, что увеличили число потребляемых сигарет.

В России увеличилось число граждан, которые хотели бы бросить курить. Если в 2013 году о желании избавиться от вредной привычки говорили 57% курильщиков, то в 2017 году об этом сообщили 79%. Как отмечают социологи, в 2017 году бросили курить 19%, когда в 2013 году — 10%.

Среди причин отказаться от курения 22% россиян называют сильное желание, 11% — боязнь болезней, а 5% опрошенных сказали, что им не хватает размеренной жизни. 3% россиян заявили, что могли бы бросить курить из-за повышения цен, а 2% — если дали обещание родным.



За год число курильщиков в России не изменилось, отмечает ВЦИОМ. По данным социологов, около трети россиян, а именно 32%, курят.

ВЦИОМ проводил опрос с 23 по 24 мая. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

С 2013 года в России действует «антитабачный закон», который запрещает курить в общественных местах, в том числе в учреждениях культуры и спорта, школах, вузах, больницах, на пляжах, детских площадках, стадионах, вокзалах и аэропортах.



В апреле 2016 года член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Носов представил законопроект, который предлагает запретить продажу табачных изделий в ночное время, а именно с 23:00 до 08:00. По мнению депутата, подобные меры могут помочь в борьбе с курением. Носов отмечал, что запрет продажи табака и сигарет в ночное время может уменьшить доступность подобной продукции и «создаст атмосферу социальной неприемлемости потребления табака».​

В пояснительной записке к его инициативе отмечается, что каждый год в России умирают более 300 тыс. человек от болезней, связанных с потреблением табака. Трое из четырех погибших в возрасте от 35 до 69 лет.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал сказал РБК, что предложение Носова — это борьба не с потреблением табака, «а с курильщиками, а значит, гражданами». По его мнению, запрет на продажу сигарет ночью количество курильщиков не изменит.