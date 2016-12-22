Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,95 56,44 EUR Нал. 63,73 63,11 USD Бирж. 56,70 +0,16 EUR Бирж. 63,38 +0,02 USD ЦБ. 56,52 -0,19 EUR ЦБ. 62,95 -0,42 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1914,64 -0,95% РТС 1063,76 -1,03% Brent 51,63 -0,33% DJIA 21029,47 -0,24% Nasdaq 6203,19 -0,11% FTSE 7545,66 +0,25%
На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев
Лента новостей
В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки 10:49, Общество Президент футбольного клуба «Рубин» ушел в отставку 10:44, Спорт На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев 10:41, Технологии и медиа В Южной Корее арестовали дочь главного фигуранта коррупционного скандала 10:30, Политика Синоптики рассказали о выпадении в столице более четверти нормы осадков 10:17, Общество Минздрав сообщил о 65 погибших при взрыве у посольства Германии в Кабуле 10:00, Общество Минобороны показало ракетный удар с подлодки по району Пальмиры 09:53, Общество «Новая газета» рассказала о других преступлениях нападавшего на Варламова 09:50, Общество На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб. 09:42, Политика СМИ узнали о проверке СК сотрудников Росгвардии после атаки на ФСБ 09:32, Общество Умерла «девушка Джеймса Бонда» из фильма «Шаровая молния» 09:24, Общество Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии 09:19, Политика СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный 09:16, Политика Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции 08:48, Общество Взрыв около посольства Германии в Кабуле. Фоторепортаж 08:39, Фотогалерея  Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры 08:33, Политика Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс 08:18, Политика Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв 07:58, Политика Неизвестный угрожал полицейским оружием в аэропорту Флориды 07:32, Общество Time сообщила о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае 06:59, Общество Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150% 06:30, Экономика Уволенных госслужащих обяжут проходить комиссию при приеме на работу 06:21, Общество Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте 05:30, Политика Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве 05:15, Общество Киев рассказал о своих ожиданиях по решению спора с «Газпромом» 05:09, Экономика Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн 04:42, Финансы Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта 04:19, Общество WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах 03:48, Общество
На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев
Технологии и медиа, 10:41
0
На российской границе начнут проверять отпечатки пальцев

Минкомсвязи разработало программное обеспечение, которое позволит российским пограничникам проверять отпечатки пальцев с помощью специального мобильного устройства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет министерства.

По данным ведомства, программа позволит с помощью отпечатков пальцев проверять принадлежность паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП) предъявителю.

В Минкомсвязи газете подтвердили разработку программного обеспечения. Там сообщили, что в данный момент оно согласовывается с ​«заинтересованными органами власти».

Издание отмечает, что одна из целей проекта — повышение надежности пограничного контроля.

​​Депутаты Госдумы 26 мая приняли в третьем чтении поправки к действующему законодательству, вводящие в России визы временно проживающего лица. Ее будут выдавать иностранцам и лицам без гражданства, у которых есть разрешение на временное проживание в России. На сегодняшний день в России выдаются туристические, частные, учебные, рабочие, деловые, гуманитарные и транзитные визы.

Теги: Минкомсвязи , отпечатки пальцев
Главное
Минобороны показало ракетный удар с подлодки по району Пальмиры Общество
Материалы по теме
Пограничники задержали украинца при попытке провезти в Крым боеприпасы Общество
Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией Политика
Пограничное состояние: как живут на границе Белоруссии и России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку