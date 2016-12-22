Синоптики рассказали о выпадении в столице более четверти нормы осадков

В среду, 31 мая, в Москве может выпасть 23,5% месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм. Об этом сообщили в Гидрометцентре, передает «Интерфакс».
Как сообщается на сайте федеральной службы, в столице температура воздуха составит от плюс 18 градусов до плюс 20 градусов. Синоптики отмечают, что в Москве будет облачно, дождь, местами небольшой дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать до 17 м/с.
В ночь со среды на четверг, на 1 июня, похолодает до плюс 13–15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 16–18 градусов. В столице будет облачно с прояснениями, небольшой дождь с грозами. Синоптики прогнозируют периодические осадки на протяжение пяти дней. По предварительным данным, дожди закончатся ко вторнику, 6 июня.