Умерла «девушка Джеймса Бонда» из фильма «Шаровая молния»

Молли Питерс в фильме «Шаровая молния» (Фото: Zuma / ТАСС)

Скончалась Молли Питерс — британская актриса, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме 1965 года «Шаровая молния». Как сообщает Fox News, ей было 75 лет. Причина смерти актрисы не сообщается.

«Шаровая молния» — четвертый фильм бондианы, главную роль в котором сыграл Шон Коннери. По сюжету «агент 007» сражается с преступной организацией СПЕКТР, похитившей у НАТО две атомные бомбы и потребовавшей за них выкуп в размере $100 млн. По сюжету Бонд и героиня Питерс стали любовниками, а некоторые сцены их отношений были не допущены для показа в кинотеатрах по решению британских киновластей.

Для Питерс роль в «Шаровой молнии» была одной из первых. После выхода фильма на экран она снялась для журнала Playboy, однако в дальнейшем ее карьера пошла на спад. После появления еще в нескольких лентах она больше не снималась.

23 мая скончался Роджер Мур, который снялся сразу в семи фильмах про Бонда.