На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб.

Кабмин выделил Минздраву России 1,192 млрд руб. для профилактики полиомиелита. Документ, который подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев, опубликован (.pdf) на сайте правительства.
В распоряжении говорится, что данная сумма направлена на закупку 1,11 млн доз инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) (содержит убитый полиовирус), который используют для профилактики полиомиелита у детей из групп риска.
Указанное количество вакцины поможет провести трехкратную иммунизацию как минимум 370 тыс. детей, входящих в группы риска.
Решение должно минимизировать риск потенциальной угрозы распространения полиомиелита, отмечается в документе.