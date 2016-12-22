Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб. 09:42 Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии 09:19 СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный 09:16 Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры 08:33 Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс 08:18 Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв 07:58 Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте 05:30 Флинн предоставит сенату информацию по «российскому делу» 03:00 Белый дом заявил о «невероятных» отношениях между Трампом и Меркель 02:32 Военные США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет 01:02 США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил 00:34 Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году Вчера, 23:47 Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством Вчера, 22:29 В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США Вчера, 21:00 Путин заявил о согласии с «красной линией» Макрона по ситуации в Сирии Вчера, 20:53 В ожидании короля: Путин принял принца Саудовской Аравии Вчера, 20:22 Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу Вчера, 20:22 На активистку «Открытой России» из Краснодара завели дело Вчера, 20:21 Reuters узнал об отказе сдать помещение Навальному из-за звонка властей Вчера, 19:57 Минобороны предложило обязать военнослужащих отчитываться за соцсети Вчера, 19:56 Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников Вчера, 19:08
Лента новостей 9:49 МСК
Умерла «девушка Джеймса Бонда» из фильма «Шаровая молния» Общество, 09:24 Шойгу доложил Путину об успешном ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии Политика, 09:19 СМИ сообщили о призывах Трампа к мировым лидерам звонить ему на мобильный Политика, 09:16 Лучшие предложения рынка наличной валюты  09:00   USD НАЛ. Покупка 56,65 Продажа 56,65 EUR НАЛ. 63,37 63,40 Пять человек задержаны за осквернение могилы Шарля де Голля во Франции Общество, 08:48 Взрыв около посольства Германии в Кабуле. Фоторепортаж Фотогалерея, 08:39 Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры Политика, 08:33 Родившегося в Москве советника Трампа вызвали для показаний в конгресс Политика, 08:18 Возле посольства Германии в Кабуле произошел взрыв Политика, 07:58 Неизвестный угрожал полицейским оружием в аэропорту Флориды Общество, 07:32 Time сообщила о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае Общество, 06:59 Госдума решила установить максимальную ставку МФО на уровне 150% Экономика, 06:30 Уволенных госслужащих обяжут проходить комиссию при приеме на работу Общество, 06:21 Полиция Манчестера освободила трех задержанных по делу о теракте Политика, 05:30 Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве Общество, 05:15 Киев рассказал о своих ожиданиях по решению спора с «Газпромом» Экономика, 05:09 Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн Финансы, 04:42 Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта Общество, 04:19 WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах Общество, 03:48 Секретная служба США проверит снимок с «отрубленной головой» Трампа Общество, 03:40 Флинн предоставит сенату информацию по «российскому делу» Политика, 03:00 Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит» Бизнес, 02:39 Белый дом заявил о «невероятных» отношениях между Трампом и Меркель Политика, 02:32 Uber уволила инженера из-за кражи технологий у Alphabet Технологии и медиа, 01:47 Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года Экономика, 01:35 Военные США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет Политика, 01:02 США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил Политика, 00:34 Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру Бизнес, 00:00
На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб.
Материалы по теме «Дочка» «Ростеха» предупредила о дефиците вакцин от туберкулеза «Система» отдаст производство вакцины от гепатита структуре «Ростеха» «Дочка» «Ростеха» потратит 6 млрд руб. на строительство завода вакцин «Марафон Групп» инвестирует в производителя вакцин
09:42
На закупку вакцины от полиомиелита Минздраву выделили 1,192 млрд руб.

Кабмин выделил Минздраву России 1,192 млрд руб. для профилактики полиомиелита. Документ, который подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев, опубликован (.pdf) на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что данная сумма направлена на закупку 1,11 млн доз инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) (содержит убитый полиовирус), который используют для профилактики полиомиелита у детей из групп риска.

Указанное количество вакцины поможет провести трехкратную иммунизацию как минимум 370 тыс. детей, входящих в группы риска.

Решение должно минимизировать риск потенциальной угрозы распространения полиомиелита, отмечается в документе.​ 

Теги
кабмин, вакцины, полиомиелит, Минздрав России, вакцина от полиомиелита
Другие материалы РБК
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
На загородных трассах разрешенную скорость снизят до 50 км/ч
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку