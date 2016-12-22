Уволенных госслужащих обяжут проходить комиссию при приеме на работу

Минтруд предложил бывшим госслужащим при устройстве на новую работу проходить спецкомиссию, чтобы избежать конфликта интересов. Об этом говорится на сайте министерства.
Минтруд направил рекомендации в федеральные госорганы и руководителям региональных министерств. Рекомендации были разработаны в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы.
По словам директора департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции Минтруда Дмитрия Баснака, бывшему служащему придется получать согласие в спецкомиссии в том органе, где он работал. Это станет обязательным при заключении трудового договора в течение первых двух лет после увольнения. Если бывший служащий намерен работать по гражданско-правовому договору, то запрашивать согласие нужно только в том случае, если вознаграждение на новом месте работы составит более 100 тыс. руб. в месяц.
Правила распространяются только на те должности, при замещении которых служащие «обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Как отмечает газета «Коммерсантъ», таких госслужащих сейчас около 10 тыс.
При этом Минтруд предлагает госорганам при отсутствии у них в течение полугода сведений о дальнейшем трудоустройстве бывшего сотрудника направлять информацию в прокуратуру.