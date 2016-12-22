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Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн
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04:42
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн

Федеральная резервная система (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн за то, что банк «не смог предотвратить отмывание денег» при финансовых операциях на территории США. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает агентство, регуляторы США приняли решение о штрафе из-за «ненадежной практики» в работе банка, потребовав от Deutsche Bank также совершенствования надзора со стороны высшего руководства компании в борьбе с отмыванием денег, таким образом соблюдая закон США.

Издание подчеркивает, что ФРС приняла решение после требований подразделения в Нью-Йорке и британского финансового регулятора выплаты банком штрафа в размере $629 млн за то, что Deutsche Bank «якобы позволил состоятельным россиянам отмыть около $10 млрд в незаконных фондах».

Как сообщает Deutsche Bank, финансовый конгломерат намерен выполнить все требования ФРС.

Ранее Sueddeutsche Zeitung сообщила, что немецкие банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания российских денег. По данным издания, речь идет о сумме в $66,5 млн, два основных контрагента — ведущие банки Commerzbank и Deutsche Bank. Сообщалось, что Deutsche Bank провел через свои счета около $24 млн. 

Теги
США, Штрафы, Deutsche Bank
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