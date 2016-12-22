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Флинн предоставит сенату информацию по «российскому делу»
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03:00
Флинн предоставит сенату информацию по «российскому делу»

Бывший советник по национальной безопасности США Майкл Флинн согласился предоставить часть документов о своем бизнесе спецкомитету по разведке конгресса в рамках расследования «вмешательства России» в выборы президента США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией.

По словам источника, Флинн предоставит документацию по двум принадлежащим ему компаниям с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также его персональные материалы «уже на следующей неделе».

Как сообщало 23 мая агентство Associated Press со ссылкой на письмо адвокатов Флинна, экс-советник отказался давать показания спецкомитету по «российскому делу». ​Документ был направлен председателю комитета республиканцу Ричарду Бэрру и его заместителю демократу Марку Уорнеру.

Как уточняли юристы, Флинн принял решение не давать показаний, так как «любые заявления, которые он сделает, будут использованы против него». Таким образом, бывший советник решил использовать пятую поправку Конституции США. По данным агентства «Интерфакс», ранее глава сенатского комитета по разведке Ричард Бёрр сообщил об отказе Флинна давать показания в конгрессе.

Скандал вокруг бывшего главы Агентства военной разведки страны Майкла Флинна начался в феврале, когда он спустя время после назначения на пост советника Трампа по национальной безопасности​ решил подать в отставку. Одной из причин стало то, что Флинн не предоставил Белому дому информацию о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Позднее в отношении Флинна было начато расследование.
  

Теги
США, Дональд Трамп, Майкл Флинн
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