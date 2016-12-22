Военные США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет

Военные США успешно испытали систему противоракетной обороны по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) над Тихим океаном. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на директора Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирала Джима Сиринга.

По данным телеканала, испытания ракеты-перехватчика проводилось на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове. ​Ракета была запущена из подземного бункера на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

«Эта система имеет жизненно важное значение для обороны США, и это тестирование демонстрирует нашу способность сдерживания реальной угрозы», — подчеркнул Сиринг.

Противоракета, выпущенная с авиабазы Ванденберг в Калифорнии в 22:30 по мск, перехватила в космосе за пределами атмосферы Земли учебную боеголовку МБР, которая была запущена в сторону континентальной части США. Испытание было проведено спустя 2 суток после очередного пуска баллистической ракеты КНДР.

Как сообщало 30 мая северокорейское агентство ЦТАК, власти Северной Кореи признали успешным запуск баллистической ракеты Scud. Сообщалось, что запуск ракеты был проведен для «оценки системы высокоточного наведения». Премьре-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что Япония совместно с США примут «конкретные меры» в ответ на запуск баллистической ракеты с территории КНДР.