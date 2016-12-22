Американский банк Goldman Sachs подтвердил покупку облигаций Венесуэлы

Инвестиционный американский банк Goldman Sachs Group Inc. подтвердил покупку облигаций эмитентов Венесуэлы стоимостью около $2,8 млрд после обвинений со стороны оппозиции страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка.

Как сообщает издание, ранее оппозиция Венесуэлы обвинила банк в финансировании правительства президента Николаса Мадуро. По данным Reuters, банк выкупил в том числе облигации нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). «Мы купили эти облигации, выпущенные в 2014 году, на вторичном рынке от брокера и не взаимодействовали с правительством Венесуэлы», — сказано в сообщении.

«Мы признаем, что ситуация сложная и развивающаяся, и что Венесуэла находится в кризисе. Мы согласны с тем, что жизнь там должна улучшаться. И мы вносили инвестиции, в частности, для того, чтобы улучшить ситуацию», — пишет пресс-служба банка. При этом в заявлении не указана цена облигаций или сумма покупки.

Ранее, как сообщал Bloomberg, Goldman Sachs 29 мая приобрел облигации эмитентов Венесуэлы примерно на $2,8 млрд, а также облигации нефтяной компании PDVSA. В связи с этим глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес обвинил Goldman Sachs в поддержке режима Николаса Мадуро.