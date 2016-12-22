На активистку «Открытой России» из Краснодара завели дело

На активистку «Открытой России» Яну Антонову в Краснодаре завели административное дело за осуществление деятельности нежелательной организации. Об этом рассказала сама активистка РБК.

«Дело по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России организации, в отношении которой принято решение о ее нежелательности) за то, что якобы состою в британской Otkrytaya Rossia. Но на самом деле это из-за того, что организовала акцию «Надоел» в Краснодаре. Больше всего их интересовала деятельность российского движения», — заявила Антонова. По ее словам, она пыталась объяснить, что сотрудничает только с российским движением «Открытая Россия», которого нет в списке нежелательных организаций. Интерес прокуратуры может быть связан с назначенной на 12 июня акцией протеста, считает активистка.

Как сообщатся на сайте «Открытой России» со ссылкой на Антонову, 29 мая полицейские также приходили домой к другим сотрудникам отделения организации. По ее словам, «полицейские запугивали активистов», но никого в прокуратуру не вызывали.

Генеральная прокуратура 26 апреля признала зарегистрированное в Великобритании движение «Открытая Россия» нежелательной организацией. В ведомстве пояснили РБК, что признание британских НКО нежелательными не скажется на работе российского движения.

На следующий день, 27 апреля, в офисе «Открытой России» были проведены обыски. Как рассказала координатор движения Мария Баронова, сотрудники правоохранительных органов «изъяли» из здания «100 тыс. листовок». Защита движения обжаловала данные действия и потребовала признать их незаконными, устранить нарушения и вернуть изъятые вещи.