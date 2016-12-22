Суд арестовал подозреваемого в убийстве адвоката в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал 42-летнего Марата Янбухтина, подозреваемого в убийстве адвоката Натальи Вавилиной, которое было совершено на северо-востоке Москвы 26 апреля, сообщает столичное следственное управление СКР.
Янбухтину вменяют две стати Уголовного кодекса России «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Преступление было совершено вечером 26 апреля. По версии следствия, подозреваемый проследовал за 40-летней женщиной, работающей адвокатом, в подъезд одного из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе и произвел в нее не менее двух выстрелов, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте.
Янбухтина задержали по подозрению в совершении данного преступления спустя три дня. «Согласно имеющейся у следствия оперативной информации, Янбухтин ранее являлся активным участником одной из московских преступных группировок», — говорится в заявлении СКР по Москве.
Вавилина являлась председателем коллегии адвокатов Москвы «Дельфи». Как рассказывал РБК юрист «Дельфи» Алексей Рогачев, Вавилина занималась делами преимущественно экономической направленности, а именно арбитражными спорами. Он добавил, что никаких предпосылок к убийству адвоката не было.