В Большую палату ЕСПЧ передали иск Навального против России

В Большую палату Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) передали вынесенный ранее вердикт по иску политика Алексея Навального против России. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

«29 мая 2017 года панель Большой палаты приняла запрос как господина Навального, так и российских властей о том, чтобы дело было передано на рассмотрение Большой палаты», — сообщается в пресс-релизе.

ЕСПЧ в феврале 2017 года удовлетворил семь жалоб Навального на задержания и штрафы во время митингов 2011–2012 годов и обязал российские власти выплатить ему €64 тыс. Из них €50 тыс. пришлось на компенсацию морального вреда, около €1 тыс. возместили за материальный ущерб и около €12,7 тыс. компенсации за судебные издержки.

Жалобы в ЕСПЧ с мая 2012 года по июнь 2014 года подавали адвокаты Навального Константин Терехов и Ольга Михайлова. Первая жалоба касается задержания Навального на акции протеста в Москве после инаугурации президента России в 2012 году.

Вторая жалоба касается задержания 5 марта 2012 года на митинге после выборов президента России. Третья и четвертая жалоба касаются двух задержаний 8 мая 2012 года, на следующий день после инаугурации президента.

Россия в лице Министерства юстиции в апреле 2017 года обжаловала в Большой палате ЕСПЧ решение о выплате компенсации Навальному.