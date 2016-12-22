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Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco
Материалы по теме В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев В состав ОПЕК вошла еще одна страна Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти
17:56
Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обсудил с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии, председателем совета директоров Saudi Aramco Халидом Аль Фалихом перспективы сотрудничества обеих компаний. Об этом сообщается на официальном сайте «Роснефти».

Как отмечается в сообщении, Сечин и Аль Фалих поговорили о разведке и добыче нефти, а также нефтепереработке и нефтехимии. Кроме того, во время встречи стороны обсудили газовые и СПГ проекты, розничный бизнес и трейдинг. Также стороны заявили, что удовлетворены результатами заседания ОПЕК 25 мая, на котором его члены согласились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи.

Сечин заявил, что «совместные усилия по стабилизации мирового нефтяного рынка обеспечат благополучие и процветание России и Саудовской Аравии».

Во вторник, 30 мая, президент России Владимир Путин провел встречу со вторым наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщал РБК. В ходе встречи российский лидер поблагодарил саудовского министра за «идеи и совместную работу» стран ОПЕК. Путин отметил, что «согласованные действия» помогли «стабилизировать ситуацию на мировых рынках углеводородов».

Российский президент рассказал, что рост экономических связей составил 130% в начале 2017 года. Кроме того, Путин отметил, что Москва и Эр-Рияд совместно занимаются урегулированием конфликтов, в том числе в Сирии. Российский лидер подчеркнул, что визит саудовского принца — «хороший знак, сигнал и стимул» для развития отношений между странами.

В четверг, 25 мая, министры стран ОПЕК договорились о продлении до конца марта 2018 года соглашения о сокращении добычи нефти, то есть на девять месяцев. 

Теги
Игорь Сечин, «Роснефть», Saudi Aramco
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