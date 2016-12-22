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Мать читавшего стихи на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху
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17:27
Мать читавшего стихи на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху

Родная мать читавшего «Гамлета» на Арбате в Москве 10-летнего мальчика, которого 26 мая задержали полицейские, обвинила его мачеху Кристину Скваронски в вовлечении ребенка в попрошайничество и написала на нее заявление в полицию.

Заявление подано по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Юрий Титов. Он добавил, что Оскар (по словам Юрия Титова, имя мальчика. — РБК) и раньше собирал деньги за выступления на улице.

Титов рассказал, что, по словам матери ребенка, мачеха отбирала у него почти все заработанные на улице деньги и отдавала ему «только мелочь». Начальник полиции уточнил, что мать мальчика просила его отца запретить мачехе это делать.

Полиция задержала мальчика вечером 26 мая в районе Арбата. Момент задержания ребенка записали на видео журналистка Люся Штейн, а также активистка Ирина Яценко (ее запись содержит нецензурную лексику). В МВД заявили, что ребенок занимался попрошайничеством. Позже полиция принесла мальчику извинения за задержание.

Отец мальчика Илья Скваронски сообщал, что сын «просто читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира и не попрошайничал, а «занимался театральной деятельностью». «Для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами», — заявлял он. По словам отца, недалеко от ребенка на скамейке сидела и читала книгу его мачеха. При этом первоначально он называл ее матерью ребенка.

Как развивается ситуация вокруг задержанного на Арбате мальчика

В Следственном комитете считают, что женщина «препятствовала действиям» полицейских, которые исполняли должностные обязанности. СК начал проверку ее действий на наличие признаков преступления по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В отношении отца ребенка составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

На жену отца ребенка Кристину Скваронски, которая препятствовала задержанию мальчика, также составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). 

Теги
Арбат, задержание ребенка на Арбате, Кристина Скавронски, «Гамлет»
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