Мать читавшего стихи на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху

Родная мать читавшего «Гамлета» на Арбате в Москве 10-летнего мальчика, которого 26 мая задержали полицейские, обвинила его мачеху Кристину Скваронски в вовлечении ребенка в попрошайничество и написала на нее заявление в полицию.

Заявление подано по статье 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Юрий Титов. Он добавил, что Оскар (по словам Юрия Титова, имя мальчика. — РБК) и раньше собирал деньги за выступления на улице.

Титов рассказал, что, по словам матери ребенка, мачеха отбирала у него почти все заработанные на улице деньги и отдавала ему «только мелочь». Начальник полиции уточнил, что мать мальчика просила его отца запретить мачехе это делать.

Полиция задержала мальчика вечером 26 мая в районе Арбата. Момент задержания ребенка записали на видео журналистка Люся Штейн, а также активистка Ирина Яценко (ее запись содержит нецензурную лексику). В МВД заявили, что ребенок занимался попрошайничеством. Позже полиция принесла мальчику извинения за задержание.

Отец мальчика Илья Скваронски сообщал, что сын «просто читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира и не попрошайничал, а «занимался театральной деятельностью». «Для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами», — заявлял он. По словам отца, недалеко от ребенка на скамейке сидела и читала книгу его мачеха. При этом первоначально он называл ее матерью ребенка.

Как развивается ситуация вокруг задержанного на Арбате мальчика

В Следственном комитете считают, что женщина «препятствовала действиям» полицейских, которые исполняли должностные обязанности. СК начал проверку ее действий на наличие признаков преступления по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В отношении отца ребенка составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

На жену отца ребенка Кристину Скваронски, которая препятствовала задержанию мальчика, также составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).