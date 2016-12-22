Внук Примакова стал советником Володина

Евгений Александрович Примаков, внук бывшего премьер-министра Евгения Примакова, назначен на должность советника спикера Госдумы Вячеслава Володина на общественных началах. Он будет отвечать за вопросы международных отношений и гуманитарные проекты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Госдумы по связям с общественностью.

Евгений Примаков Фото: Александр Щербак / ТАСС

Назначенный советником Володина Евгений Примаков окончил историко-филологический факультет РГГУ, работал корреспондентом в ТАСС, журналистом в журнале «Коммерсантъ-Деньги» и на радио «Эхо Москвы», также он работал на телеканалах ТВС, НТВ, «Первый канал», «Россия-24» и публиковался в других СМИ. Как журналист он известен под псевдонимом Евгений Сандро. Во время работы на «Первом канале» возглавлял корпункт в Израиле в 2008–2011 годах, где, среди прочего, освещал события «арабской весны».

Его дед Евгений Примаков наиболее известен как министр иностранных дел России в 1996–1998 годах и как премьер-министр с сентября 1998 года по май 1999 года. Также он возглавлял Службу внешней разведки с 1991 года по 1996 год. С 2001 года он был президентом Торгово-промышленной палаты. Евгений Примаков ушел из жизни 26 июня 2015 года.

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее заявлял, что советником Володина во вопросам спорта станет теннисист Марат Сафин.