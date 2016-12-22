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Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку
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15:29
Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку

Директор по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке подал в отставку, об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова самого политика.

По этим данным, Майкл Дубке подал прошение об отставке 18 мая, а президент Дональд Трамп немедленно подписал его. Как следует из соглашения, заключенного с администрацией президента, Дубке отработал первое зарубежное турне Трампа, чтобы обеспечить свой плавный отход от дел.

Люди Трампа: кто влияет на решения президента США

Как отмечает издание, последние отставки в команде Трампа связаны с подозрением в том, что он связан с Россией. В отставку ушли советник по национальной безопасности Майкл Флинн, руководитель избирательной кампании Пол Манафорт и советник по внешней политике Картер Пейдж.
Ранее СМИ сообщали, что отставку Майкла Флинна Трамп назвал своей ошибкой. 
Теги
США, отставка, Дональд Трамп, Майк Дубке
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