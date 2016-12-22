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Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра
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15:22
Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра

В Москве в ночь с 31 мая на 1 июня будут сильные порывы ветра до 22 ​м/с. Об этом заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по Москве Павел Ливинский на заседании президиума столичного правительства, передает агентство «Москва».

По его словам, такой прогноз погоды — «схожий» с тем, который делали синоптики на 29 мая, когда над Москвой пронесся ураган. Во второй половине ночи с 31 мая на 1 июня также возможны осадки до 8–9 мм.

По информации Росгидрометцентра, днем, 31 мая, ожидается до плюс 19 градусов. Пройдут дожди и грозы. По данным метеослужбы, порывы ветра достигнут 17 м/с. В ночь на 1 июня в Москве будет плюс 5–7 градусов, будет облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди. Синоптики прогнозируют западный ветер с порывами до 20 м/с.

Синоптики прогнозировали на 29 мая ветер с порывами от 17 до 22 м/с. Жертвами урагана стали 16 человек, 170 обратились за помощью в медучреждения, среди которых 22 ребенка. Столичные власти обещали выплатить по 1 млн руб. компенсаций семьям погибших от урагана.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ураган повредил крыши 243 домов, 135 опор освещения и примерно 2 тыс. автомобилей. В Москве ветром повалило 14 тыс. деревьев. Он уточнил, что по состоянию на утро 30 мая в больницах остаются 108 пострадавших. 

Теги
Москва, ураган, ЖКХ, прогноз погоды, сильный ветер, порывистый ветер
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