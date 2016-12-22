Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной

Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти

Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра

Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны

AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года

Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС

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«Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб.

Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане

Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ

МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии

Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане

Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины»

МИД сообщил о «тяжелых боях» с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5%

СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России

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В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР

Поставщику наггетсов для «Макдоналдса» запретили экспортные поставки

Петербург подтвердил выделение «Зениту» земли под еще один стадион

В районе Марьино в Москве подожгли пять автомобилей

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Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

Кабмин разрешит военнослужащим погашать ипотеку маткапиталом

Костин заявил о потерях в 25–27 млрд руб. из-за закрытия ВТБ на Украине