Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать работу МЧС во время урагана в Москве, а также жалобы на отсутствие СМС-оповещений о надвигающейся стихии, передает корреспондент РБК.

«Не готов ответить на этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопросы, следили ли в Кремле за работой МЧС и сколько жалоб об отсутствии оповещений поступило.

Песков добавил, что «мы все видим», что московские власти «очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий урагана». При этом он добавил, что оценивать, что было разрушено и по каким причинам, — это не кремлевская тематика, а вопрос городских надзорных служб.

Ураган в Москве убил более 10 человек Видео: РБК

Накануне, 29 мая, москвичи массово пожаловались на отсутствие рассылки МЧС об ухудшении погоды. Источник РБК, близкий к одному из сотовых операторов, сообщил, что столичные экстренные службы направили запрос операторам связи на рассылку только пользователям, находящимся в определенных районах столицы в определенное время.



В столичном управлении МЧС РБК заявили, что обратились к сотовым операторам, «как только получили сводку от синоптиков». «МТС, «Билайн», «МегаФон» должны были ее сделать», — сообщал дежурный пресс-службы ГУ МЧС России по Москве. Представители «Билайна» и «МегаФона» сообщили РБК, что делали рассылку в соответствии с запросом МЧС.



Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент

​Ураган обрушился на столицу 29 мая во второй половине дня. Скорость ветра в некоторых районах столицы достигала 22 м/с.

В результате урагана погибли 16 человек, еще 170 обратились за помощью в медицинские учреждения, в том числе 22 ребенка.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что последствия прошедшего 29 мая урагана в Москве будут ликвидированы в течение двух дней. Он также пообещал выплатить семьям погибших по 1 млн руб.