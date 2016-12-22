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Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ
Материалы по теме В РПЦ ответили на требование епископа от СМИ удалить публикации о нем Епископ РПЦ потребовал от журналистов удалить все публикации о нем
14:58
Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ

У журналистов информационного агентства (ИА) «Орловские новости» «нет оснований» сомневаться в достоверности письма, которое поступило в редакцию от имени епископа Ливенской епархии Нектария (Николая Селезнева) с требованием удалить публикации о нем. Об этом главный редактор информагентства Денис Волин​ заявил ​радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет о письме, которое епископ отправил в редакцию. В письме не было указано, о каких публикациях идет речь. Однако в издании сделали вывод, что епископ потребовал удалить информацию о том, что пользуется Land Cruiser V8 стоимостью 6 млн руб. В противном случае он угрожал привлечь ИА к ответственности за оскорбление чувств верующих. В «Орловских новостях» сделали вывод, что речь идет именно о новости о внедорожнике. Издание также опубликовало фотографию обращения епископа.

Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр сообщил «Эху Москвы», что письмо является фейком, а представители епархии, епископ или служащие писем не писали. По его мнению, подпись епископа на письме и фирменный бланк взяли с «другого указа». У представителей епархии нет претензий к изданию, заявил он.

По словам главного редактора «Орловских новостей» Дениса Волина, они привели в публикации «фото реального документа». «Наши специалисты сейчас проверили это письмо: печать, подпись и слова на картинку не накладывались», — заявил он. «Фейк это или не фейк, прислал ли его Нектарий или не Нектарий — дальше нужно говорить только о том, что есть», — заявил он.

Журналистам информационного агентства (ИА) «Орловские новости» неизвестен автор письма, которое поступило в редакцию от имени епископа Ливенской епархии Нектария с требованием удалить публикации о нем, однако экспертиза подтверждает его подлинность. Об этом главный редактор информагентства Денис Волин​ заявил ​радиостанции «Говорит Москва».

Требования удалить новость про внедорожник епископа он назвал несправедливыми, так как новость про новый внедорожник священнослужителя первым опубликовал сайт «Открытой России».

Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал это «делом епархального уровня» и уточнил, что РПЦ не собирается вмешиваться в это. Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что «хозяин «Орловских новостей» не имеет права так себя вести», а судить священника может только Бог. 

Теги
РПЦ, журналисты, Орел, епископ, подделка, Toyota Land Cruiser V8, Ливенская епархия
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