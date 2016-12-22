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Минэкономразвития опровергло ограничение Турцией ввоза зерна из России
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13:59
Минэкономразвития опровергло ограничение Турцией ввоза зерна из России

Турция не вводила ограничений на получение лицензий на ввоз пшеницы из России. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев, передает «Интерфакс».

По его словам, «никаких ограничений, квотирования в отношении российской продукции не вводилось». Он отметил, что это «противоречит духу совместного заявления», где указано о снятии всех действующих ограничений.

Груздев добавил, что были зафиксированы лишь «единичные случаи», информация о которых сразу же направлялась в Министерство экономики Турции. «​Нами было зафиксировано два случая, когда заявка на получение лицензии была отклонена или было установлено, что можно от заявленного объема 25% ввезти», — сказал Груздев. По его словам, турецкие партнеры объяснили это техническими неполадками.

Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии торговых санкций 22 мая 2017 года. Однако 24 мая газета «Ведомости» сообщила, что Турция ввела ограничение на импорт российской пшеницы. Согласно новым правилам, России предоставлялось 20-25% лицензий на импорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Турция ввела ограничения.

Министерство экономики Турции 25 мая опровергло информацию об ограничении на импорт сельзозпродукции из России. В ведомстве отмечали, что Турция «привержена подписанным соглашениям». 

Теги
Минэкономразвития, Турция, зерно
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