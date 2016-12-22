В районе Марьино в Москве подожгли пять автомобилей

Неизвестный в районе Марьино в Москве поджег пять автомобилей, об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По этим данным, на Перервинском бульваре недалеко от д. 22, корп. 1 произошло возгорание автомобилей, поиск виновника до сих пор ведется — правоохранители осмотрели место происшествия и теперь изучают записи с камер видеонаблюдения.
«В результате пожара повреждения получили пять автомобилей: ГАЗ, BMW, Kia, Ford и Renault, причем последний выгорел полностью. Общий материальный ущерб составил более 1,5 млн руб. Установлено, что неизвестный совершил поджог указанных автомобилей, после чего скрылся с места преступления», — сказал источник агентства.
При этом дежурный столичного главка МВД России сообщил РБК, что в юго-восточном округе Москвы ночью огнем повреждены 4 автомобиля.
«29 мая в 3.14 минут потупило сообщение о возгорании машин в Перервинском бульваре, около дома 22, корпуса 1. Установлено, что 3 иномарки и 1 автомобиль отечественного производства в результате возгорания повреждены. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 «умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК РФ», сказал собеседник.
В столичном главке добавили, что ведется следствие и розыск подозреваемого.