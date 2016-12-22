Поставщику наггетсов для «Макдоналдса» запретили экспортные поставки

Россельхознадзор ввел временные ограничения на экспорт продукции для компании, производящей наггетсы для «Макдоналдса». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничения были введены из-за того, что в произведенных компанией «Котлетах куриных «МакНаггетс» были обнаружены нитрофураны (фуразолидон, фуралтадон, фурадонин, фурацилин). Эти химические вещества являются антибиотиками. В сообщении Россельхознадзора говорится, что они «создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан».

Проверка на предприятии ООО «Каргилл», расположенном в городе Ефремове Тульской области, прошла в марте 2017 года. В результате проверки выяснилось, что наггетсы не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Сотрудники ветеринарного ведомства обнаружили фуразолидон в 6 т замороженного куриного филе. Также в еще 1 т мяса нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Общий вес некачественной продукции составил 18 т. Эта партия была направлена на утилизацию.

Куриное филе было изготовлено поставщиками «Каргилла» — ООО «Белгородские гранулированные корма («Белгранкорм») и АО «Ярославский бройлер».

Ведомство выписало компании «Каргилл» административный штраф в размере 300 тыс. руб. в мае 2017 года. Также действие декларации соответствия на ее куриные полуфабрикаты было приостановлено. В отношении предприятия был введен режим усиленного лабораторного контроля.