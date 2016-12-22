В РПЦ ответили на требование епископа от СМИ удалить публикации о нем

В Русской православной церкви (РПЦ) считают «делом епархиального уровня» требование епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария (Николая Селезнева) из Орловской митрополии к изданию «Орловские новости» удалить все статьи о нем. Об этом заявил зампред Синодального отдела столичного патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает радиостанция «Говорит Москва».
Он уточнил, что РПЦ не планирует разбираться с этой ситуацией.
Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что письмо, которое епископ Нектарий якобы отправил в редакцию «Орловские новости», требуя удалить публикацию о его автомобиле Land Cruiser V8 — «непосредственно фейк». Он утверждает, что Ливенская епархия, епископ или служащие никаких писем не писали.
По словам отца Александра, подпись епископа на письме и фирменный бланк, на котором оно напечатано, взяли с «другого указа». Он подчеркнул, что у представителей епархии нет претензий к редакции «Орловских новостей» и они не собираются обращаться в суд.
Речь идет о публикации изданием «Орловские новости» фотографии письма епископа Нектария с требованием удалить все публикации о нем. В письме говорится, что он возмущен «лживой и оскорбительной статьей» относительно его «служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!». В сообщении епископ грозился привлечь «Орловские новости» к ответственности по п. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), если те не удалят публикации о нем.
Издание считает, что претензии служителя церкви связаны с публикациями о его внедорожнике Land Cruiser V8 ценой 6 млн руб., о котором «Орловские новости» написали 23 мая. «Открытая Россия», ссылаясь на Орловскую митрополию, сообщала, что внедорожник священнику подарил один из агрохолдингов за то, что епископ «несет архиерейское служение», посещает отдаленные поселения в любое время года и в любую погоду.