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В РПЦ ответили на требование епископа от СМИ удалить публикации о нем
12:48
В РПЦ ответили на требование епископа от СМИ удалить публикации о нем

В Русской православной церкви (РПЦ) считают «делом епархиального уровня» требование епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария (Николая Селезнева) из Орловской митрополии к изданию «Орловские новости» удалить все статьи о нем. Об этом заявил зампред Синодального отдела столичного патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что РПЦ не планирует разбираться с этой ситуацией.

Секретарь епархиального архиерея Ливенской епархии отец Александр заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что письмо, которое епископ Нектарий якобы отправил в редакцию «Орловские новости», требуя удалить публикацию о его автомобиле Land Cruiser V8 — «непосредственно фейк». Он утверждает, что Ливенская епархия, епископ или служащие никаких писем не писали.

По словам отца Александра, подпись епископа на письме и фирменный бланк, на котором оно напечатано, взяли с «другого указа». Он подчеркнул, что у представителей епархии нет претензий к редакции «Орловских новостей» и они не собираются обращаться в суд.

Речь идет о публикации изданием «Орловские новости» фотографии письма епископа Нектария с требованием удалить все публикации о нем. В письме говорится, что он возмущен «лживой и оскорбительной статьей» относительно его «служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!». В сообщении епископ грозился привлечь «Орловские новости» к ответственности по  п. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), если те не удалят публикации о нем.

Издание считает, что претензии служителя церкви связаны с публикациями о его внедорожнике Land Cruiser V8 ценой 6 млн руб., о котором «Орловские новости» написали 23 мая. «Открытая Россия», ссылаясь на Орловскую митрополию, сообщала, что внедорожник священнику подарил один из агрохолдингов за то, что епископ «несет архиерейское служение», посещает отдаленные поселения в любое время года и в любую погоду. 

Теги
РПЦ, Орел, архиепископ, Вахтанг Кипшидзе, Toyota Land Cruiser V8
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