Из здания Центробанка в Москве похитили 11 млн руб.

Из здания Центробанка России в Москве похитили более 11 млн руб. Вор попал в здание через окно. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили агентство «Москва» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Преступление было совершено в понедельник, 29 мая. Задержать похитителя пока не удалось. По данным одного из источников, украденные деньги принадлежали «заведующему сектором в указанном банке».
В Центробанке в ответ на запрос РБК рассказали, что было похищено «личное имущество сотрудников». О стоимости этого имущества в регуляторе не рассказали. Кроме того, в ЦБ уточнили, что похищение произошло в здании на Ленинском проспекте.
«В результате проникновения в здание Росстандарта по адресу Ленинский проспект, д. 9, где Банк России арендует помещения для размещения своих структурных подразделений, было похищено личное имущество сотрудников Банка России», — сообщили РБК в пресс-службе регулятора. В Центробанке подчеркнули, что «Банку России ущерба не нанесено».