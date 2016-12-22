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Из здания Центробанка в Москве похитили 11 млн руб.
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12:06
Из здания Центробанка в Москве похитили 11 млн руб.

Из здания Центробанка России в Москве похитили более 11 млн руб. Вор попал в здание через окно. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили агентство «Москва» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в понедельник, 29 мая. Задержать похитителя пока не удалось. По данным одного из источников, украденные деньги принадлежали «заведующему сектором в указанном банке».

В Центробанке в ответ на запрос РБК рассказали, что было похищено «личное имущество сотрудников». О стоимости этого имущества в регуляторе не рассказали. Кроме того, в ЦБ уточнили, что похищение произошло в здании на Ленинском проспекте.

«В результате проникновения в здание Росстандарта по адресу Ленинский проспект, д. 9, где Банк России арендует помещения для размещения своих структурных подразделений, было похищено личное имущество сотрудников Банка России», — сообщили РБК в пресс-службе регулятора. В Центробанке подчеркнули, что «Банку России ущерба не нанесено». 

Теги
ограбление, Центробанк России
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