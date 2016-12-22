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«Яндекс» запустил платформу для медиа
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11:52
«Яндекс» запустил платформу для медиа

Интернет-компания «Яндекс» представила платформу для создания контента, предназначенную для независимых авторов, брендов и издателей. Об этом сообщил медиадиректор сервиса «Яндекс.Дзен» Даниил Трабун на конференции Yet Another Conference, передает корреспондент РБК.

Новая платформа является частью сервиса персональных рекомендаций «Дзен». Он составляет подборку новостей, постов из блогов и иных публикаций, которые могут быть вам интересны. Публикации отбираются на основе истории посещенных страниц и указанных пользователем предпочтений.​ Теперь сервис позволит также создавать контент. Независимые авторы смогут зарабатывать на своих материалах, подключив рекламные объявления. Кроме того, «Яндекс» объявил о спонсорской программе: лучшим авторам компания выплатит за этот год до $1 млн.

Кроме того, «Яндекс» запустил новый формат «Нарратив» для мобильной рекламы. Он должен помочь брендам и авторам создавать короткие мультимедийные материалы, от 1 до 10 страниц экранов с контентом. 

Теги
«Яндекс», интернет-сервис
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