МИД сообщил о полетах «неопознанной» авиации в Афганистане

МИД России рассказал о регулярно поступающих сообщениях о полетах в различных частях Афганистана «неопознанных» воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Соответствующее сообщение был опубликовано на сайте МИДа.

По данным ведомства, власти провинции Джаузджан утверждают, что в мае «как минимум в трех провинциях» Афганистана были зафиксированы «случаи сбрасывания с самолетов без опознавательных знаков ящиков с оружием и другими видами снабжения для отрядов ИГ».

О присутствии «вертолетов без соответствующей маркировки» на «подконтрольных террористам территориях уездов Вагаз и Хогьяни» заявлял и представитель провинциального совета южной провинции Газни, добавили в МИДе.

В связи с этим ведомство обратилось с вопросом к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Разведывательного управления Министерства обороны США Винсенту Стюарту.​ В частности, МИД интересует, что главам ведомств известно «о принадлежности так называемой неопознанной авиации» в небе Афганистана — страны, в которой «на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО», а афганские ВВС «хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала».