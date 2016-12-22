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Политика
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В Госдуме ответили на идею создать при парламенте совет блогеров
12:09
В Госдуме ответили на идею создать при парламенте совет блогеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил РБК, что положительно относится к инициативе создания совета блогеров при Госдуме.

«Молодежь не смотрит телевизор, не выписывает газет, а общается на уровне лайков, дизлайков в социальных сетях, поэтому для продвижения идей в молодежной среде создание такого совета в Госдуме было бы полезно», — пояснил Свинцов.

По словам депутата, молодые люди сейчас «не очень активно» участвуют в политике, но, по его мнению, в ближайшие годы ситуация изменится. Свинцов привел в пример «одного из ведущих политических блогеров», который регулярно выводит «значительные объемы молодежи на площади, вот ближайшее его мероприятия намечено на День России».

О том, что в Госдуме при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи могут создать специальную комиссию из популярных блогеров, писал RT, ссылаясь на соответствующий документ, который оказался в распоряжении телеканала. Инициативу на имя главы комитета Леонида Левина направил 21-летний депутат, член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов.

По его словам, аудитория блогеров по охвату сравнима с крупными телеканалами, поэтому государство сможет «эффективнее работать» с интернет-пользователями, если создаст такую комиссию. По мнению Власова, ​блогеры могли бы сообщать подписчикам о готовящихся в Госдуме проектах, участвовать в их обсуждении. Власов предложил сделать это по такой аналогии: если речь идет о законопроекте по поводу ПДД и автомобилей, надо задействовать блогеров, которые занимаются автомобильной тематикой.

На парламентских слушаниях в Госдуме 22 мая, которые были посвящены молодежной политике, выступали известные блогеры и ведущие YouTube-каналов. Там, в частности, выступила популярный молодежный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская), которая посоветовала депутатам «стать прозрачными» перед людьми.

По словам девушки, для того чтобы государство из «абстрактного понятия» превратилось в «конкретных людей», депутатам нужно выкладывать видео и «не бояться показать свое человеческое лицо, свою семью». 

Теги
Россия, Госдума России, совет блогеров, российские блогеры, блогосфера
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