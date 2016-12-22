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Синоптики пообещали отсутствие «существенных осадков» в Москве во вторник
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10:37
Синоптики пообещали отсутствие «существенных осадков» в Москве во вторник

В московском регионе во вторник, 30 мая, «существенных осадков» и сильных порывов ветра не ожидается. Об этом РБК сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Зона штормовых ветров смещается в Черноземье, на Среднюю Волгу и Южный Урал», — пояснил он. По словам Тишковца, в столичном регионе облаков станет меньше. «Могут пройти незначительные локальные дожди во второй половине дня. Ветер по скорости будет не более 3–8 м/с. Температура в столице будет около 15 градусов, по области — от 12 до 17 градусов. Это на пять градусов ниже климатической нормы», — рассказал метеоролог.

В ГУ МЧС России по Москве РБК заявили, что предупреждений от метеорологов о существенном усилении ветра не поступало. По словам дежурного пресс-службы ведомства, предыдущее экстренное предупреждение об усилении ветра и грозе, которое распространяло МЧС накануне, «закончило действовать сегодня в 7:00 мск».

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Мощный ураган обрушился на столичный регион в понедельник, 29 мая. Гидрометцентр России зафиксировал скорость ветра до 25 м/с. Стихия унесла жизни 16 человек, 168 обратились за медицинской помощью.

Утром во вторник, 30 мая, в московских больницах оставались более 100 человек, среди них дети. Кроме того, из-за непогоды возникли перебои в движении общественного транспорта: движение поездов было затруднено на пяти направлениях Московской железной дороги, движение аэроэкспрессов во Внуково было временно приостановлено из-за упавшего на пути дерева, также из-за деревьев временно закрылись две станции московского метро. 

Теги
Москва, погода, ураган
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