Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».

Ранее Следственный комитет сообщал о трех погибших в Подмосковье.

«У нас есть пострадавшие, пять человек погибли, в том числе и один ребенок, 34 госпитализированы», — сказал Воробьев.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что жертвами урагана в Подмосковье стали три человека. В Москве, по ее словам, погибли 11 человек.

​Накануне, 29 мая, ТАСС сообщал о двух жертвах урагана в Московской области. По данным агентства, одной из них была 11-летняя девочка.

В понедельник, 29 мая, во второй половине дня на Москву обрушился ураган. В некоторых районах скорость ветра достигала 22 м/с. Из-за сильного ветра падали деревья, частично пострадали дома.

Как сообщал руководитель здравоохранения столицы Алексей Хрипун, от урагана пострадали 168 человек. Причем более ста человек остаются в больнице.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы выплатят по 1 млн руб. компенсации семьям погибших от урагана