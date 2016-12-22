Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек 10:14 Навальный потребовал вызвать Медведева на суд с Усмановым 11:02 МЧС привлекло более тысячи спасателей к ликвидации последствий урагана 11:00 На Волге теплоход со 143 пассажирами сел на мель 10:52 Синоптики пообещали отсутствие «существенных осадков» в Москве во вторник 10:37 СК назвал версию падения учебного самолета Ан-26 в Саратовской области 10:31 Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy 10:31 Актриса Изабель Юппер выступила в поддержку Кирилла Серебренникова 10:24 СМИ сообщили о покупке сыном Алекперова связанной с ЛУКОЙЛом компании 10:22 Гендиректор «Роснефтегаза» учредил в Башкирии благотворительный фонд 09:59 Медведев поручил поддержать технологическое предпринимательство в вузах 09:56 Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек 09:51 ЦБ предложил ограничить условия получения онлайн-кредитов 09:40 Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. 09:32 Ассанж ответил назвавшему его хакером президенту Эквадора 09:19 Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области 09:02 В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца 09:02 Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую 08:52 Умер бывший диктатор Панамы Норьега 08:45 Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана 08:39 В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту 08:30
Лента новостей 11:08 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  11:00   USD НАЛ. Покупка 56,60 Продажа 56,65 EUR НАЛ. 63,08 63,10 На Волге теплоход со 143 пассажирами сел на мель Общество, 10:52 Синоптики пообещали отсутствие «существенных осадков» в Москве во вторник Общество, 10:37 СК назвал версию падения учебного самолета Ан-26 в Саратовской области Общество, 10:31 Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy Политика, 10:31 Актриса Изабель Юппер выступила в поддержку Кирилла Серебренникова Общество, 10:24 СМИ сообщили о покупке сыном Алекперова связанной с ЛУКОЙЛом компании Бизнес, 10:22 Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек Общество, 10:14 Гендиректор «Роснефтегаза» учредил в Башкирии благотворительный фонд Бизнес, 09:59 Медведев поручил поддержать технологическое предпринимательство в вузах Политика, 09:56 Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек Общество, 09:51 ЦБ предложил ограничить условия получения онлайн-кредитов Финансы, 09:40 Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. Общество, 09:32 Ассанж ответил назвавшему его хакером президенту Эквадора Политика, 09:19 Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области Общество, 09:02 В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца Общество, 09:02 Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую Общество, 08:52 Умер бывший диктатор Панамы Норьега Общество, 08:45 Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана Общество, 08:39 В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту Общество, 08:30 Fox News назвал Кисляка инициатором создания тайного канала связи с США Политика, 08:10 Связанную с «дачей Медведева» фирму обвинили в нарушении закона об охоте Политика, 07:32 Число коек для беременных в России приблизилось к послевоенному уровню Общество, 07:32 СМИ узнали о поручении для госкомпаний закупать российские лайнеры Общество, 07:23 На переселение людей после аварии под Пермью выделили 1,25 млрд руб. Общество, 07:17 СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить провайдера b2b Бизнес, 06:24 Сенатор Маккейн назвал Путина «главной опасностью» мировой безопасности Политика, 05:44 МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье Общество, 05:35
Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек
Материалы по теме Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана
10:14
Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек

Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».

Ранее Следственный комитет сообщал о трех погибших в Подмосковье.

«У нас есть пострадавшие, пять человек погибли, в том числе и один ребенок, 34 госпитализированы», — сказал Воробьев.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщала, что жертвами урагана в Подмосковье стали три человека. В Москве, по ее словам, погибли 11 человек.

​Накануне, 29 мая, ТАСС сообщал о двух жертвах урагана в Московской области. По данным агентства, одной из них была 11-летняя девочка.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

В понедельник, 29 мая, во второй половине дня на Москву обрушился ураган. В некоторых районах скорость ветра достигала 22 м/с. Из-за сильного ветра падали деревья, частично пострадали дома.

Как сообщал руководитель здравоохранения столицы Алексей Хрипун, от урагана пострадали 168 человек. Причем более ста человек остаются в больнице.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы выплатят по 1 млн руб. компенсации семьям погибших от урагана 

Теги
ураган, Андрей Воробьев
Другие материалы РБК
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку