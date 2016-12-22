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Общество
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Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек
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09:51
Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек

Жертвами урагана в Московской области стали три человека. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

По ее словам, 11 человек погибли в Москве, еще трое — в Подмосковье. Она также отметила, что точное число пострадавших, а также размер причиненного ущерба в данный момент уточняются. Накануне, 29 мая, было известно, что жертвами урагана в Московской области были два человека, одной из них была 11-летняя девочка, уточнял ТАСС.

Ураган обрушился на столичный регион во второй половине дня понедельника, 29 мая. В некоторых районах скорость ветра достигала 22 м/с. Из-за сильного ветра падали деревья, частично пострадали дома.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

Руководитель здравоохранения столицы Алексей Хрипун сообщил, что за медицинской помощью после урагана обратились 168 человек. Он отмечал, что по состоянию на утро 30 мая 108 человек, в том числе 22 ребенка, до сих пор остаются в больницах. При этом состояние восьми пострадавших «оценивается как тяжелое», добавил Хрипун.

Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти выплатят по 1 млн руб. компенсации семьям погибших от урагана. 

Теги
Следственный комитет, ураган
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