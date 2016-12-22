СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить провайдера b2b

Компания «Ростелеком» обсуждает сделку по покупке телекоммуникационного холдинга «Авантел», который специализируется на услугах связи для корпоративных клиентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству компаний.
Знакомый с руководством «Авантела» собеседник издания рассказал, что «Ростелеком» «уже ведет due diligence актива (оценка инвестиционных рисков, объекта инвестирования, исследование деятельности компании, комплексная проверка ее финансового состояния и положения на рынке. Как правило проводится перед началом покупки бизнеса. - РБК.)».
Сумму возможной сделки источники «Ведомостей» не уточнили. По оценке газеты, сделка может стоить «Ростелекому» около 2–2,5 млрд руб.
«Авантел» является универсальным оператором связи на российском рынке B2B и представляет свои услуги по всей России, сообщается на сайте компании. Она была основана в 2002 году, за это время клиентами «Авантела» стали более 11 тыс. компаний, говорится на сайте.