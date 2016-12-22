Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить провайдера b2b 06:24 «Газпром» собрался самостоятельно создать генподрядчика для проектов СПГ 00:08 Интерес инвесторов к продуктовым магазинам в Москве вырос на 30% 00:04 BMW приостановила часть производств из-за перебоев в поставках деталей Вчера, 21:30 Окрыленный надеждой: чем удивит конкурентов новый лайнер МС-21 Вчера, 20:32 Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов Вчера, 19:23 На стройке ГК «ПИК» в Люберцах из-за урагана упал башенный кран Вчера, 17:59 Прокуратура начала проверку задержки рейсов «ВИМ-Авиа» Вчера, 17:40 Фонд содействия реновации Москвы будет осваивать по 100 млрд руб. в год Вчера, 17:23 «Открытие Холдинг» инвестирует в кинотеатр «Художественный» Вчера, 17:01 «Роснефть» против «Системы»: чем грозит увеличение суммы иска Вчера, 16:02 Акционерам «Детского мира» рекомендовали выплатить 2,6 млрд руб. Вчера, 11:29 «Ведомости» опубликовали опровержение статьи о Фридмане Вчера, 09:58 Иннополис: российская Кремниевая долина на государственные деньги Вчера, 09:01 Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации Вчера, 04:57 Перенос дивидендов «Башнефти» поможет «Роснефти» сэкономить на налогах 28 мая, 20:42 Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка 28 мая, 19:17 СМИ узнали о планах концернов Японии выделить $25 млрд на беспилотники 28 мая, 10:32 British Airways пообещала возобновить работу в штатном режиме 28 мая, 06:43 Владелец Московского кредитного банка инвестировал в офисную недвижимость 27 мая, 09:00 Facebook и Google попросили конгресс изменить закон о слежке в интернете 27 мая, 06:14
Лента новостей 6:35 МСК
Сенатор Маккейн назвал Путина «главной опасностью» мировой безопасности Политика, 05:44 МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье Общество, 05:35 В Чите осудили выполнившего «мертвую петлю» с пассажирами на борту пилота Общество, 05:03 Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС Политика, 04:32 Оппозиция Венесуэлы заявила о 247 пострадавших за день в ходе протестов Политика, 04:19 Власти Мексики обвинили россиянина Макеева в предумышленном убийстве Общество, 03:35 В Центральной России из-за урагана остались без света 30 тыс. человек Общество, 03:23 СМИ узнали о планах Трампа отменить указы по улучшению отношений с Кубой Политика, 03:00 Власти КНДР рассказали об успешном запуске баллистической ракеты Политика, 02:21 Избитого в Мексике россиянина поместили под стражу Общество, 01:24 МЧС запросило рассылку СМС об урагане только в некоторых районах Москвы Общество, 00:38 Епископ РПЦ потребовал от журналистов удалить все публикации о нем Политика, 00:26 К чему приведет выход «либералов» из правительства Молдавии Политика, 00:24 «Газпром» собрался самостоятельно создать генподрядчика для проектов СПГ Бизнес, 00:08 Жителей хрущевок пригласят в Думу на обсуждение закона о реновации Политика, 00:08 Интерес инвесторов к продуктовым магазинам в Москве вырос на 30% Бизнес, 00:04 Российский бюджет стал еще более секретным Экономика, 00:02 ЦБ рассказал о рекордных плохих долгах в строительстве и торговле Экономика, Вчера, 23:46 СМИ сообщили о 137 пострадавших в результате урагана в Москве Общество, Вчера, 23:38 «Яндекс» опроверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам Технологии и медиа, Вчера, 23:23 Банки начали отказываться от СМС-уведомлений из-за их высокой стоимости Финансы, Вчера, 23:11 В Великобритании сотрудница зоопарка погибла в результате нападения тигра Общество, Вчера, 23:06 Рандеву в Версале: что Путин обсудил на первой встрече с Макроном Политика, Вчера, 22:57 Власти пообещали жителям сносимых пятиэтажек скидки на расширение жилья Общество, Вчера, 22:24 BuzzFeed назвал иск акционеров Альфа-банка попыткой надавить на издание Технологии и медиа, Вчера, 22:09 В Краснодарском крае противоградовая ракета упала на дом Общество, Вчера, 22:03 «МегаФон» запустил линейку более высоких тарифов Технологии и медиа, Вчера, 21:42 BMW приостановила часть производств из-за перебоев в поставках деталей Бизнес, Вчера, 21:30
СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить провайдера b2b
Материалы по теме «Ростелеком» создаст платформу для идентификации россиян Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% Структура «Ростелекома» запустила спутниковую связь под брендом SenSat «Ростелеком» увеличит присутствие в Tele2 в России
06:24
СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить провайдера b2b

Компания «Ростелеком» обсуждает сделку по покупке телекоммуникационного холдинга «Авантел», который специализируется на услугах связи для корпоративных клиентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к руководству компаний.

Знакомый с руководством «Авантела» собеседник издания рассказал, что «Ростелеком» «уже ведет due diligence актива (оценка инвестиционных рисков, объекта инвестирования, исследование деятельности компании, комплексная проверка ее финансового состояния и положения на рынке. Как правило проводится перед началом покупки бизнеса. - РБК.)».

Сумму возможной сделки источники «Ведомостей» не уточнили. По оценке газеты, сделка может стоить «Ростелекому» около 2–2,5 млрд руб.

«Авантел» является универсальным оператором связи на российском рынке B2B и представляет свои услуги по всей России, сообщается на сайте компании. Она была основана в 2002 году, за это время клиентами «Авантела» стали более 11 тыс. компаний, говорится на сайте.

 

Теги
«Ростелеком», «Авантел»
Другие материалы РБК
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Лето близко: 5 неочевидных вопросов о дачах и их владельцах
Единственный эффективный способ помешать эвакуации автомобиля
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку