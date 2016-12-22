В Центральной России из-за урагана остались без света 30 тыс. человек

В Тульской, Московской и Рязанской областях в результате урагана без электричества оказались свыше 30 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Центрального регионального центра МЧС России.

Без света остались жители девяти тысяч жилых домов в 127 населенных пунктов, уточняется в сообщении. В ведомстве добавили, что подключение электричества запланировано на 8:00 мск 30 мая.

В сообщении также отмечается, что в Калужской, Владимирской и Тверской областях электроснабжение удалось восстановить в полном объеме.

Ранее МЧС сообщало, что ураган обесточил в Центральной России более 20 населенных пунктов с населением свыше 4 тыс. человек. В ведомстве отметили, что ураган повалил более 1 тыс. деревьев, а также повредил кровли около 30 многоэтажных и частных жилых домов.

Из-за урагана, по данным Минэнерго, без света остались 18,3 тыс. человек в 102 населенных пунктах Московской области.

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Ураган произошел в столичном регионе днем 29 мая, в результате которого в Москве погибли 11 человек. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что из-за стихии пострадали 70 человек, однако позднее источник ТАСС в экстренных службах Москвы сообщил, что число пострадавших возросло до 137 человек.

