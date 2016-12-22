Власти КНДР рассказали об успешном запуске баллистической ракеты

Власти Северной Кореи признали успешным запуск баллистической ракеты Scud, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Запуск ракеты провели для «оценки системы высокоточного наведения», отмечает агентство. По информации ЦТАК, за запуском ракеты наблюдал глава страны Ким Чен Ын.

По данным агентства, ракета попала в запланированную цель с отклонением в семь метров.

О запуске баллистической ракеты Scud с территории КНДР сообщили южнокорейские военные в ночь на 29 мая. Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве в Сеуле уточнял, что запуск ракеты произвели из района города Вонсана.



Представитель правительства Японии Йошиде Суга сообщал, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны. Он также отметил, что в результате запуска никаких разрушений не было. Премьер-министр страны Синдзо Абэ в свою очередь заявил, что Япония совместно с США примут «конкретные меры» для того, чтобы сдержать КНДР от «повторных провокаций».

Он также отмечал, что Токио будет сотрудничать с Южной Кореей, а также с другими странами и сделает «все возможное для того, чтобы защитить своих граждан».

Американский президент Дональд Трамп позднее заявил, что Пхенъян «проявил огромное неуважение к своему соседу, Китаю, запустив очередную баллистическую ракету». Китай однако «проявляет настойчивость», — отмечал он.























