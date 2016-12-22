СМИ сообщили о 137 пострадавших в результате урагана в Москве

Число пострадавших при урагане в Москве возросло до 137 человек, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

«Это число неокончательное», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 70 пострадавших. Еще 11 человек в результате случившегося погибли.

Ураган в Москве произошел днем 29 мая. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. Как отмечал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, одна из метеостанций в Москве зафиксировала скорость ветра 25 м/с.

Из-за шквалистого ветра в столице произошли многочисленные задержки в движении транспорта, а также перебои с электроснабжением. Было временно заблокировано движение аэроэкспрессов во Внуково из-за упавшего дерева. Кроме того, на пяти направлениях Московской железной дороги было затруднено движение. Также были временно закрыты две станции метро на Филевской линии.

Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент



Как сообщил Сергей Собянин, семьям погибших от урагана выплатят по 1 млн руб. компенсации.





