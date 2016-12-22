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В Великобритании сотрудница зоопарка погибла в результате нападения тигра
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Вчера, 23:06
В Великобритании сотрудница зоопарка погибла в результате нападения тигра

В графстве Кембриджшир в Англии на сотрудницу зоопарка напал тигр, в результате чего женщина скончалась на месте, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park, уточняет телеканал. Тигр напал на сотрудницу после того, как она зашла в вольер вместе с животным, приводит Би-би-си слова представителей полиции.

После случившегося всех посетителей эвакуировали из зоопарка, отметили в правоохранительных органах.

Как отмечается в заявлении зоопарка, произошедшее является «несчастным случаем». В настоящий момент проводится расследование инцидента, говорится в заявлении. Также отмечается, что 30 мая зоопарк будет закрыт. 

Теги
Великобритания, зоопарк, Тигр
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