В Великобритании сотрудница зоопарка погибла в результате нападения тигра

В графстве Кембриджшир в Англии на сотрудницу зоопарка напал тигр, в результате чего женщина скончалась на месте, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park, уточняет телеканал. Тигр напал на сотрудницу после того, как она зашла в вольер вместе с животным, приводит Би-би-си слова представителей полиции.
После случившегося всех посетителей эвакуировали из зоопарка, отметили в правоохранительных органах.
Как отмечается в заявлении зоопарка, произошедшее является «несчастным случаем». В настоящий момент проводится расследование инцидента, говорится в заявлении. Также отмечается, что 30 мая зоопарк будет закрыт.