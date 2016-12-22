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Националиста Белова этапировали в Нижний Новгород
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21:06
Националиста Белова этапировали в Нижний Новгород

Националиста Александра Белова (Поткина) отправили по этапу в колонию в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил его адвокат Иван Миронов, передает «РИА Новости».

«Моего подзащитного этапировали в ИК-5 Нижнего Новгорода», — рассказал он. При этом адвокат отметил, что не знает, является ли нижегородская колония окончательным пунктом назначения, или позднее Белова переведут в другое место.

Александр Белов (Поткин) до 2009 года являлся лидером запрещенного в России Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ). С 2011 года он входил в руководство также запрещенного в России движения «Русские», которое было распущено в 2015 году по решению суда.

Приговор с предупреждением: почему власти стали суровее к националистам

Белов (Поткин) был задержан в октябре 2014 года по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка и легализации денежных средств. Следствие также обвиняло его в создании экстремистского сообщества с целью «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки в республике». В июле 2016 года по делу Белова был допрошен глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный. В августе 2016 года Белов был приговорен к 7,5 года заключения. Суд также обязал его выплатить почти 5 млрд руб. по иску БТА Банка.

В апреле Мосгорсуд сократил срок заключения Белова (Поткина) до 3,5 года. После этого приговор вступил в законную силу. 

Теги
Нижний Новгород, Александр Белов, этап
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