По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата

Помощник депутата, директор московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин был задержан за посредничество в получении взятки экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в подстрекательстве в клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данным следователей, Юревич регулярно получал взятки от главы Минздрава Челябинской области Виталия Тесленко. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 26 млн руб. За эту сумму, считают в СК, губернатор оказывал Тесленко «покровительство».
Следователи также полагают, что Юревич подстрекал назначенного на пост первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.
В начале мая Юревич был объявлен в международный розыск. В СК подобное решение объяснили тем, что экс-губернатор, «игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос». При этом адвокат Юревича Игорь Трунов сообщал, что экс-губернатор «находится на лечении» в Лондоне и следствию об этом известно. Кроме того, по словам Трунова, Юревич не скрывался и не скрывается от сотрудников правоохранительных органов.
Следственный комитет ходатайствовал о заочном аресте Юревича. Однако районный суд Екатеринбурга отказался арестовывать экс-губернатора. 24 мая Свердловский областной суд отменил решение екатеринбургского суда, постановив заочно арестовать Юревича. Игорь Трунов заявил, что защита Юревича намерена обжаловать данное решение в Верховном суде.
Юревич-губернатор
Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с апреля 2010 года по январь 2014 года. Ушел в отставку «по собственному желанию». На посту главы региона Юревич стал участником нескольких громких скандалов. Среди них — размещение на сайте госзакупок тендера на исключение из поисковых систем выдачи негативной информации о регионе и заказа на личную охрану губернатора общей стоимостью 109 млн руб.
Юревич-бизнесмен
Семья Юревича владеет российским агропромышленным холдингом «Макфа» — крупнейшим производителем макаронных изделий в России (по данным компании, около 20% рынка). Продукция холдинга экспортируется в 20 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки и СНГ. Компания основана на базе Челябинской макаронной фабрики, открывшейся в 1937 году. По данным СПАРК, семье Юревича прямо или косвенно принадлежит 100% компании. Ее выручка в 2015 году выросла на 18% и составила 17 млрд руб., чистая прибыль сократилась в два раза, до 737 млн руб.
Юревич-депутат
В 2016 году Юревич принимал участие в праймериз от «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму, однако незадолго до голосования снял свою кандидатуру после критики со стороны руководства партии. Не удалось Юревичу зарегистрироваться кандидатом и от Российской партии пенсионеров. В результате ему не удалось вернуться (Юревич был депутатом с 1999 по 2005 год) в Госдуму.
Юревич под следствием
В марте 2017 года против Юревича было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, в 2012 году, будучи губернатором, Юревич получил взятку от Виталия Тесленко, которого он назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области. Размер взятки не уточняется.