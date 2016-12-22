По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата

Михаил Юревич Фото: Александра Мудрац / ТАСС

По делу о получении экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем взятки в размере 26 млн руб. был задержан помощник депутата Госдумы Андрей Чуркин. Ранее сам Юревич по решению суда был заочно задержан

Помощник депутата, директор московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин был задержан за посредничество в получении взятки экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Об ​этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в подстрекательстве в клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данным следователей, Юревич регулярно получал взятки от главы Минздрава Челябинской области Виталия Тесленко. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 26 млн руб. За эту сумму, считают в СК, губернатор оказывал Тесленко «покровительство».

Следователи также полагают, что Юревич подстрекал назначенного на пост первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

В начале мая Юревич был объявлен в международный розыск. В СК подобное решение объяснили тем, что экс-губернатор, «игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос». При этом адвокат Юревича Игорь Трунов сообщал, что экс-губернатор «находится на лечении» в Лондоне и следствию об этом известно. Кроме того, по словам Трунова, Юревич не скрывался и не скрывается от сотрудников правоохранительных органов.

Следственный комитет ходатайствовал о заочном аресте Юревича. Однако районный суд Екатеринбурга отказался арестовывать экс-губернатора. 24 мая Свердловский областной суд отменил решение екатеринбургского суда, постановив заочно арестовать Юревича. Игорь Трунов заявил, что защита Юревича намерена обжаловать данное решение в Верховном суде.