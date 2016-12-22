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По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата
20:50
Дарья Прунцева
По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата

Михаил Юревич

Фото: Александра Мудрац / ТАСС
По делу о получении экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем взятки в размере 26 млн руб. был задержан помощник депутата Госдумы Андрей Чуркин. Ранее сам Юревич по решению суда был заочно задержан

Помощник депутата, директор московского представительства филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин был задержан за посредничество в получении взятки экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. Об ​этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич обвиняется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в подстрекательстве в клевете (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данным следователей, Юревич регулярно получал взятки от главы Минздрава Челябинской области Виталия Тесленко. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет 26 млн руб. За эту сумму, считают в СК, губернатор оказывал Тесленко «покровительство».

Следователи также полагают, что Юревич подстрекал назначенного на пост первого замгубернатора Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

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В начале мая Юревич был объявлен в международный розыск. В СК подобное решение объяснили тем, что экс-губернатор, «игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос». При этом адвокат Юревича Игорь Трунов сообщал, что экс-губернатор «находится на лечении» в Лондоне и следствию об этом известно. Кроме того, по словам Трунова, Юревич не скрывался и не скрывается от сотрудников правоохранительных органов.

Следственный комитет ходатайствовал о заочном аресте Юревича. Однако районный суд Екатеринбурга отказался арестовывать экс-губернатора. 24 мая Свердловский областной суд отменил решение екатеринбургского суда, постановив заочно арестовать Юревича. Игорь Трунов заявил, что защита Юревича намерена обжаловать данное решение в Верховном суде.

Чем известен Михаил Юревич

Юревич-губернатор

Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с апреля 2010 года по январь 2014 года. Ушел в отставку «по собственному желанию». На посту главы региона Юревич стал участником нескольких громких скандалов. Среди них — размещение на сайте госзакупок тендера на исключение из поисковых систем выдачи негативной информации о регионе и заказа на личную охрану губернатора общей стоимостью 109 млн руб.

Юревич-бизнесмен

Семья Юревича владеет российским агропромышленным холдингом «Макфа» — крупнейшим производителем макаронных изделий в России (по данным компании, около 20% рынка). Продукция холдинга экспортируется в 20 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки и СНГ. Компания основана на базе Челябинской макаронной фабрики, открывшейся в 1937 году. По данным СПАРК, семье Юревича прямо или косвенно принадлежит 100% компании. Ее выручка в 2015 году выросла на 18% и составила 17 млрд руб., чистая прибыль сократилась в два раза, до 737 млн руб.

Юревич-депутат

В 2016 году Юревич принимал участие в праймериз от «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму, однако незадолго до голосования снял свою кандидатуру после критики со стороны руководства партии. Не удалось Юревичу зарегистрироваться кандидатом и от Российской партии пенсионеров. В результате ему не удалось вернуться (Юревич был депутатом с 1999 по 2005 год) в Госдуму.

Юревич под следствием

В марте 2017 года против Юревича было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, в 2012 году, будучи губернатором, Юревич получил взятку от Виталия Тесленко, которого он назначил на должность министра здравоохранения Челябинской области. Размер взятки не уточняется.

 

Теги
Челябинская область, Михаил Юревич
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