В МИДе назвали высылку дипломатов из Молдавии «парадоксальной ситуацией»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала решение правительства Молдавии о высылке пятерых российских дипломатов из страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Захарова подтвердила, что посольство России в Кишиневе получило от МИД Молдавии ноту о том, что российские дипломаты объявляются персонами нон грата. При этом она отметила, что с осуждением этого решения правительства уже выступил президент страны Игорь Додон. «Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — сказала Захарова.

Пятеро российских дипломатов были объявлены в Молдавии персонами нон грата по решению МИД страны. Об этом стало известно 29 мая. Президент Игорь Додон, выступающий за улучшение отношений с Россией, осудил это решение.

Игорь Додон, возглавивший страну в декабре 2016 года, неоднократно заявлял о необходимости партнерства России и Молдавии. В качестве президента он представляет партию социалистов. При этом правительство страны возглавляет член Демократической партии Молдавии Павел Филип, выступающий за интеграцию страны с ЕС.