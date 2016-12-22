Президент Молдавии прокомментировал высылку российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение собственного правительства выслать пятерых российских дипломатов «возмутительным». Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Игорь Додон подчеркнул, что осуждает действия правительства. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — заявил он.

По мнению Додона, сторонники сближения Молдавии с ЕС в правительстве решились на этот шаг, поскольку «раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы». «Понимаю также, что это, скорее всего, сделано по заказу из Запада, может, даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между Президентурой и Кремлем наконец-то был достигнут конструктивный и эффективный диалог», — заявил он.

Додон предупредил своих оппонентов в правительстве, что «принятое решение ввязаться в геополитические «игры» Брюсселя и Вашингтона, а также в «игры» военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным». «Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ», — заявил Додон.

Пятеро российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Молдавии по решению МИД страны. В течение ближайшего времени они должны покинуть страну.

В феврале Игорь Додон заявил, что его стране «жизненно необходимо» восстановить отношения с Россией, а соглашение об ассоциации с Евросоюзом может быть аннулировано.

Игорь Додон стал президентом Молдавии в декабре 2016 года, набрав на президентских выборах более 52% голосов. До этого он возглавлял Партию социалистов Молдавии.