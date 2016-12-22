Тайгера Вудса задержали за вождение в нетрезвом виде

Американский гольфист Тайгер Вудс был задержан во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции.
По данным телеканала, спортсмен был задержан в Джупитере утром 29 мая. Спустя несколько часов он был отпущен под подписку о невыезде.
Тайгер Вудс является 14-кратным победителем турниров «Мэйджор». Он стоит на втором месте по количеству побед, уступая лишь Джеку Никлаусу, у которого 18 побед. Всего за карьеру Вудс выиграл 77 турниров PGA-тура и 39 турниров Европейского тура. Вудс также является самый молодым обладателем Карьерного Большого шлема.