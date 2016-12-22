Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет

Ураган 29 мая в Москве стал самым большим по числу жертв за последние сто лет, передает «Интерфакс». По последним данным, в результате урагана погибли не менее 11 человек.
До этого самым разрушительным в истории наблюдений был ураган в ночь на 21 июня 1998 года, жертвами которого стали девять человек, 165 пострадали. Скорость ветра в столице тогда достигала 20 м/с. Несколько тысяч деревьев было повалено, освещение нарушено почти на 200 улицах. В 1904 году во время урагана также погибли не менее девяти человек.
Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент
Во время урагана 29 мая скорость ветра в некоторых районах столицы достигла 25 м/с. В столице и Подмосковье было нарушено электроснабжение, из-за поваленных деревьев произошли перебои в движении общественного транспорта. Московский метрополитен закрыл станции «Филевский парк» и «Пионерская» Филевской линии из-за упавшего на пути дерева. Кроме того, по этой же причине оказалось заблокировано движение аэроэкспрессов во Внуково и электричек на Рижском направлении Московской железной дороги. Синоптики предупреждают, что к вечеру в Москве может возобновиться сильный ветер с осадками.