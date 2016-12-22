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Путин объяснил визит Ле Пен в Москву
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Путин объяснил визит Ле Пен в Москву
Выборы президента Франции, 19:01
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Путин объяснил визит Ле Пен в Москву
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Визит лидера партии «Национальный фронт», участника президентской гонки во Франции Марин Ле Пен в Москву не значил, что Россия пыталась влиять на выборы в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Пресс- конференцию транслировала «Россия 24».

«Если госпожа Ле Пен попросила нас о встрече, то почему мы должны ей отказывать, тем более она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной», — сказал Путин. Он отметил, что «было бы странно» со стороны России «отпихнуться от тех политических деятелей в Европе», которые «хотят развивать многоплановое сотрудничество» с нашей страной. «Но это вовсе не значит, что мы как-то пытались повлиять на выборы», — подчеркнул Путин.

Встреча Владимира Путина и Марин Ле Пен состоялась 24 марта в Кремле. В ходе беседы российский лидер заявил, что Россия не хочет влиять на президентские выборы во Франции. Он также добавил, что Россия придает «очень большое значение» связям с Францией.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что Ле Пен посетила в Патриарших палатах в Кремле выставку французских произведений искусства. Он отметил, что она была принята Путиным именно «по этому случаю».

Теги: Франция , Владимир Путин , Мари Ле Пен
Главное
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