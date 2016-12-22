СМИ сообщили об 11 погибших в результате урагана в Москве

В результате урагана в Москве погибли 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Следственный комитет ранее официально подтвердил гибель семи человек в результате урагана. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 40 пострадавших. Глава города выразил свои соболезнования близким погибших.
Шквалистый ветер в Москве стал причиной массовых задержек в движении транспорта и перебоев в поставках электричества. На пяти направлениях Московской железной дороги оказалось затруднено движение пригородных поездов. Упавшее дерево временно заблокировало движение аэроэкспрессов до аэропорта Внуково. На Рижском направлении движение электричек было приостановлено. Кроме того, оказались временно закрыты две станции метро на Филевской линии.
Синоптики предупреждают, что к вечеру в Москве может возобновиться сильный ветер с осадками. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, одна из метеостанций в столице зафиксировала скорость ветра 25 м/с.