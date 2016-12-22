СМИ сообщили о восьми погибших при урагане в Москве

В результате урагана в Москве погибли восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Как сообщили источники, еще два человека погибли на Андреевской набережной после того, как на них обрушилась беседка. Источник «РИА Новости» оценил число пострадавших в результате шквала в 70 человек.
В свою очередь, портал Life со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи сообщает о девяти погибших. По данным портала, еще одна женщина погибла в парке Горького после того, как на нее упало дерево.
Следственный комитет ранее официально подтвердил гибель шести человек в результате шквала в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил о 40 пострадавших.
Как сообщили РБК в департаменте транспорта Москвы, шквал вызвал заторы в центре Москвы. Из-за сложных погодных условий движение наземного транспорта задерживается. «В настоящее время задерживаются шесть маршрутов трамвая и десять маршрутов троллейбуса», — сообщили в департаменте.